آلية تقديم طلب دخول المقيمين الماكثين خارج الإمارات أكثر من 6 أشهر

المصدر: البيان

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يمكن للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية، واضطروا للبقاء خارج الدولة لمدة تزيد على 6 أشهر، التقدم بطلب تأشيرة دخول، وتفعيل تأشيرة إقامتهم مرة أخرى عند توافر شروط معينة.

تُقدم هذه الخدمة للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، حيث تتيح لهم إمكانية تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، وهذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

تتطلب الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة، وتقتصر الخدمة على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج.

فيما يلي اشتراطات الخدمة:

يجب أن يتم التقديم على الطلب من خارج الدولة.

يُمكن للمتعامل التقديم على الطلب بعد مرور 180 يوم من المكوث خارج الدولة

عندما يتم الموافقة على الطلب، يجب دخول الدولة خلال 30 يوم ويشمل ذلك تاريخ الموافقة على الطلب.

يجب تقديم سبب يبرر الوجود خارج الدولة أكثر من 180 يوم.

يتم احتساب مخالفة بقيمة 100 درهم عن كل 30 يوم أو أقل تم قضاؤها خارج الدولة.

لتقديم طلب إصدار تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر اضغط هنا

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