انطلاق النسخة الـ 7 من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت قبل قليل فعاليات النسخة الـ7 من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حيث يقدم لمحترفي وهواة فن التصوير إبداعات فوتوغرافية وبصرية من أعمال كبار المصورين العالميين – خصوصاً – أنه يستضيف ما يزيد على 100 من أشهر المصورين والمخرجين، الذين يعرضون 1794 صورة تتوزع على 68 معرضاً فردياً وجماعياً، وتحتفي أعمالهم بالسفر والطبيعة والتصوير الصحفي والبورتريه والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والصور المتحركة وتصوير الشارع.

قمة بيئية

وشملت فعاليات المهرجان (القمة البيئية)، و(سوق الصور)، إلى جانب عددٍ من حفلات توقيع الكتب، وحفل توزيع جوائز المهرجان، و"المعرض التجاري" الذي يوفّر منصة لخبراء صناعة وبيع معدات التصوير من خلال عرض مجموعة متنوعة من أحدث معدات التصوير بمختلف أنواعها وأغراضها، ومنها ما يستخدم في التصوير التجاري، والفنون والأزياء والعمارة والرياضة والفضاء، والتصوير بطائرات الدرون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز