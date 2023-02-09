الهلال الأحمر الإماراتي يدعوكم للمشاركة في حملة «جسور الخير» لإغاثة سوريا وتركيا

المصدر: البيان

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دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متطوعيها للمشاركة في حملة "جسور الخير" للمساعدة في تجميع وتعبئة المساعدات الأولية وحزم الإغاثة لدعم المتضررين والمتأثرين من الزلازل في سوريا وتركيا.

وتنفذ الحملة بالتعاون مع وزاره الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع.

وبحسب هيئة الهلال الأحمر فإن حملة «جسور الخير» ستكون بدءاً من يوم 11 فبراير 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً.

للراغبين في التطوع والمشاركة http://volunteers.ae

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