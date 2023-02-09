ازدحام متوقع في بعض شوارع دبي تزامناً مع طواف السيدات العالمي

المصدر: البيان

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أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، بأن هناك ازدحاماً متوقّعاً في بعض شوارع إمارة دبي تزامناً مع طواف السيدات العالمي 2023.

وقالت هيئة الطرق إن الازدحام المتوقع سيكون اليوم الخميس 9 فبراير 2023 بين الساعة 1:30 ظهراً إلى 5:00 مساءً.

وسيشمل الشوارع التالية: ميناء راشد إلى شارع الخليج - جسر إنفينيتي - شارع بني ياس - شارع الرباط - شارع طرابلس.

شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان - شارع المنامة.

شارع رأس الخور - شارع الميدان - شارع الحديقة - شارع الوصل - شارع أم سقيم - شارع القدرة - شارع حصة - مدينة دبي الرياضية - شارع الفاي - الطريق الخدمي لشارع الشيخ محمد بن زايد - شارع الملك سلمان - دبي هاربر.

ويذكر أن المرحلة الأولى من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023، تنطلق اليوم من ميناء راشد في إمارة دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، ومروراً بالعديد من معالم دبي الشهيرة، بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، من 20 فريقاً (13 عالمياً – 7 فرق قارية).

ويقام الحدث الرياضي بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 9-12 فبراير الجاري.

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