جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تحتفي بيوم البيئة

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة عدداً من الفعاليات التي استهدفت نشر الوعي المجتمعي بشأن عدد من القطاعات ومن ضمنها حملة تنظيف البر بالتعاون مع شركة عقارات رأس الخيمة، والتي تستهدف تنظيف منطقة مزرع في رأس الخيمة تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم البيئة الوطني، إلى جانب محاضرة توعوية بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بعنوان «إدارة المخلفات الغذائية في المنازل» قدمتها فاطمة الهرمودي «اختصاصي توعية عامة».

واستهدفت حملة «تنظيف البر» رفع الوعي البيئي وغرس الالتزام السلوكي الصحيح للعيش في بيئة صحية ونشر الثقافة الداعمة لاستغلال الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال المقبلة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وحققت الحملة أهدافها بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية بعدما تمكن المشاركون من جمع كميات كبيرة من النفايات ونقلها إلى المكان المخصص لها. في حين استعرضت محاضرة «إدارة المخلفات الغذائية في المنازل» أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية للدولة والعمل على استدامتها. (رأس الخيمة - وام)

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