مجلس حكماء المسلمين يؤكد اهتمامه بتعزيز التعايش في أفريقيا

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، أن لدى المجلس اهتماماً كبيراً بتعزيز التعايش الإنساني في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر المجلس بأبوظبي، شمسة أبو بكر «ماما شمسة» أحد المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023.

وخلال اللقاء، هنأ الأمين العام، «ماما شمسة» لتكريمها من قبل جائزة زايد للأخوة الإنسانية، مؤكداً أنها قدمت نموذجاً متفرداً في نشر التعاطف والأمل بين الناس في سبيل تحقيق العيش المشترك وتجاوز الفرقة وبناء مجتمعات إنسانية قوية، كما أسهمت في تغيير حياة كثير من المهمشين والضعفاء بما في ذلك الشباب.

من جانبها، أعربت «ماما شمسة» عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم من جائزة زايد للأخوة الإنسانية، معربةً عن تقديرها الكبير لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم التسامح والسلام وتعزيز التعايش الإنساني، وأكدت أن هذا التكريم مثّل لها دفعة قوية لمواصلة العمل والبناء ونشر روح جائزة زايد للأخوة الإنسانية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أمين جائزة زايد للأخوة الإنسانية، درع مجلس حكماء المسلمين لشمسة أبو بكر تقديراً لجهودها في ترسيخ قيم الحوار والأخوة الإنسانية.

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