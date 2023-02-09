عبدالله بن سالم يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس أمام قاعة المدينة الجامعية، انطلاق فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال الفترة من 8 وحتى 19 فبراير الجاري، في 13 موقعاً من معالم ومدن ومناطق إمارة الشارقة.

استقبال

وكان في استقبال سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية، وجمع من الفنانين والإعلاميين.

ثم ألقى خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي كلمة أكد فيها أن مهرجان أضواء الشارقة يواصل مسيرة التميز والابتكار، من خلال التحديث المستمر للرؤى والوسائل والأفكار التي يقدمها، بالإضافة إلى تطوير كل التقنيات من أجل التكيف مع التغيرات المتجددة وضمان استدامة النتائج والمخرجات الإيجابية.

مشيراً إلى حرص الهيئة في كل عام على تجديد العروض وتطوير الفعاليات المصاحبة، واستقطاب أشهر الفنانين العالميين لتسليط الضوء على أحدث الوجهات والمعالم في إمارة الشارقة، فضلاً على تقديم المزيد من الخدمات للجمهور في كل موقع من مواقع المهرجان.

ثم شاهد سمو نائب حاكم الشارقة وحضور حفل الافتتاح عرضاً ضوئياً مبهراً بتفاصيله الفنية التي تعكس للجمهور مضامين ملهمة في مشهد خلاب يحمل عنوان «السعي وراء الأمل والنجاح».

افتتاح

وعقب حفل الافتتاح زار سمو نائب حاكم الشارقة «قرية الأضواء»، والتي تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 19 ألف متر مربع أمام قاعة المدينة الجامعية، وتحتضن القرية مجموعة واسعة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها إلى 41 مشروعاً وطنياً تقدم للزوار قائمة متنوعة من المأكولات والمشروبات والحلويات خلال أيام المهرجان.

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