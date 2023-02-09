«إيدج» تعرض مجموعة من حلول الدفاع في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحظى «إيدج» خلال مشاركتها الثانية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، بالحضور الأكبر في هذا الحدث، الذي ينطلق في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور مجموعة بارزة من المشاركين، والعارضين البارزين على مستوى العالم.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي الرسمي، تسلط إيدج الضوء على هدفها المتمثل في الارتقاء بمستوى القدرات التكنولوجية والدفاعية المستقبلية، المصنوعة في الإمارات، من خلال عرض أكثر من 100 منتج وحلّ وخدمة متطورة في مجالات الأنظمة المستقلة، والأسلحة الذكية والأنظمة البرية والأنظمة البحرية، والأسلحة والذخيرة والحرب الإلكترونية، والاتصالات الآمنة والهندسة الدقيقة.

وقال منصور الملا العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «ستكون هذه هي المشاركة الثانية لمجموعة إيدج في معرض آيدكس، منذ إطلاقها منذ ثلاث سنوات فقط. حيث يُعد هذا الحدث العالمي، المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على التقدم الهائل الذي حققته إيدج في غضون تلك الفترة القصيرة نسبياً، إذ تعدّ الباقة المتنوعة من المنتجات والحلول التكنولوجية المتقدمة والمتوفرة الآن، من خلال محفظتنا المكونة من 20 شركة، دليلاً دامغاً على هذه الإنجازات غير المسبوقة».

قدرات

وأضاف: «بينما نواصل تعزيز قدراتنا السيادية، وتوسيع بصمتنا العالمية، من خلال الصادرات والشراكات القيمة، يظلّ معرض آيدكس المنصة الأكثر فاعلية بالنسبة لإيدج، لتأكيد ما تشتهر به عن جدارة من عروض مبتكرة عالية الجودة في المجالات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية، مع التركيز الواضح على الأنظمة المستقلة وغير المأهولة، إلى جانب الأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية».

وبالإضافة إلى إطلاق المنتجات الجديدة، ستركز إيدج بشكل كبير على الأنظمة المتقدمة المستقلة وغير المأهولة، حيث تعرض عائلة QX من الذخائر الجوالة المستقلة، قرموشة المسيرة ذات الأجنحة الدوارة ومركبات سكوربيو الأرضية المسيرة. كما ستعرض شركة «هالكن»، سلسلة هنتر من الذخائر الجوالة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار من طراز هنتر 2-إس، والتي تتميز بذكاء اصطناعي كبير.

منتجات

أما في مجال الأسلحة الذكية، ستعرض إيدج منتجات شركة «الطارق»، من الذخائر طويلة المدى الموجهة بدقة ومنتجات ديزيرت ستينغ، من أسلحة جو أرض الانزلاقية الموجهة بدقة من «هالكن»، وصواريخ الدفاع الجوي «سكاي نايت».

كما تشمل الأنظمة الأرضية المعروضة، مجموعات عجبان وحفيت من المركبات العسكرية التكتيكية وآلية ربدان 8×8 للإسعاف. وفي مجال الأنظمة البحرية، ستعرض إيدج مجموعة واسعة من الزوارق الاعتراضية التكتيكية، وزوارق الدوريات التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن.

وفي ما يتعلق بمجال الأسلحة والذخيرة، سيتم عرض المجموعة الكاملة من الأسلحة النارية عالية الجودة، من شركة «كراكال»، بالإضافة إلى الذخائر متوسطة وكبيرة العيار من شركة «لهب للأنظمة الدفاعية». وفي ما يخص الحرب الإلكترونية، ستعرض «سيجنال» باقة كاملة من المنتجات، بما في ذلك حلول الأمن الداخلي، والتصدي للطائرات المسيرة وحماية القوافل. وسيشمل مجال الاتصالات، تطبيقات التعاون والاتصال فائق الأمان، ومشفرات شبكة GATEWAY، والهواتف الذكية من شركة «كاتم».

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