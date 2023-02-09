سلطان القاسمي يوجه بإضافة مجمع رياضي متكامل لجامعة كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء.

واطلع سموه على أعمال الإنشاءات في المباني والمرافق الجديدة التابعة للجامعة وأبرز التحديثات التي تمت، مستمعاً إلى شرح مفصلٍ حول سير العمل ومدى التقدم وأبرز الخدمات التي ستوفرها الجامعة لمنتسبيها من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

ووجه سموه بإضافة مجمع رياضي متكامل بجامعة كلباء، يضم صالة مغطاة تحتوي على صالة سباحة وملعب داخلي يخدم مختلف الرياضات، ويضم مدرجاً بأحدث المواصفات والمعايير، كما يضم ملاعب خارجية تستخدم لكل الرياضات.

ووجه سموه بجعل كل المرافق الرياضية مطابقة لاحتياجات الجامعة لتدعم العملية التعليمية للتخصصات التي ستقدمها الجامعة. كما اعتمد سموه موقع تنفيذ سكن للطلاب وآخر للطالبات، بالإضافة إلى خطة التوسعة المستقبلية للجامعة بكل المرافق والاحتياجات التي ستواكب التطور المستقبلي.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الزيارة كل من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في كلباء، وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، والدكتور علي عبيد الزعابي مدير جامعة الشارقة فرع كلباء، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع.

افتتاح

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس مبنى مصنع كلباء للثلج، الذي تم ترميمه وتجديده في مدينة كلباء.

وزار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أمس، خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو.واطمأن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته لمجلس خميس بن سعيد المزروعي في منطقة وادي الحلو على حالته الصحية بعد عودته من رحلة العلاج في الخارج، متمنياً سموه له دوام الصحة والعافية والبركة في العمر والأهل والذرية.

توجيه

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بزراعة أشجار كبيرة على أطراف مقبرة الزبارة في خورفكان لتكون ساتراً طبيعياً يبعث الاطمئنان في نفوس سكان وأهالي المنطقة.

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