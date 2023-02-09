«كهرباء دبي» الأولى عالمياً في استخدام تقنية «تشات جي بي تي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعمل على إثراء خدماتها بتقنية «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، بدعم من شركة مايكروسوفت العالمية، والاستفادة منها في مختلف خدماتها الداخلية والخارجية.

وبذلك تكون الهيئة أول مؤسسة خدمية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات، تستخدم هذه التقنية الحديثة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً، حيث تواصل الهيئة تعزيز مسيرة تحولها الذكي. جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد الطاير، نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات.

حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً لنجاحات الهيئة الرائدة في مختلف المجالات الرقمية، واستكمالاً لرحلتها في الذكاء الاصطناعي، التي بدأت منذ عام 2017 عبر تطوير خريطة طريق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت من خلالها جملة من الخدمات والمبادرات التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.

حضر الاجتماع المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو».

خدمات

وتعتزم الهيئة تقديم تقنية «تشات جي بي تي» من قبل مركز البيانات والحلول المتكاملة «مورو»، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية» بهدف توفير خدمات مدعومة بهذه التقنية وتوظيفها في مجالات خدمات المتعاملين والموظفين لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتقدمة تعزز الإنتاجية وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.ويأتي ذلك استكمالاً لنجاحات موظفها الافتراضي «رمّاس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت العالمية.

تعاون

وقال معالي سعيد الطاير: «تعاوننا مع شركة مايكروسوفت العالمية يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس.

وفي إطار جهودنا لتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومساعينا للمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لنكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

وأضاف: «تستثمر الهيئة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية لتسريع عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتوفير خدمات رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم لتعزيز مكانتها العالمية، بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم».

ريادة

من جهته، قال نعيم يزبك: «أود أن أشيد بالروح الريادية التي تتمتع بها هيئة كهرباء ومياه دبي، ونتطلع إلى العمل معاً لاستكشاف إمكانات دمج التقنيات المتطورة في خدمات الهيئة لتحسين أعمالها وخدماتها، وتعزيز تجربة متعامليها».

يشار إلى أن تقنية «تشات جي بي تي» تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، وتتميز بقدرتها الفائقة على التفاعل مع المستخدمين عبر المحادثة، إضافة إلى قدراتها المتطورة على التعلم واستيعاب احتياجاتهم واستفساراتهم، وإمكانية كتابة الشفرات البرمجية وحل المشاكل البرمجية، إلى جانب قدرتها على بناء السيناريوهات.

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