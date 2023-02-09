«دبي لرعاية النساء والأطفال» تشارك في النسخة الـ 8 من فعاليات الابتكار

المصدر: دبي - وام

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تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في النسخة الثامنة من فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة في هذا الصدد أن ما تحقق من إنجازات جوهرية في مجال الابتكار انطلقت من واقع ارتباطها بتطوير الإنسان الذي رأت فيه القيادة الرشيدة السبيل الأمثل نحو مستقبل ابتكاري مستدام، مشيرة إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار لجعل الإمارات إحدى أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم قد رفع من سقف الطموحات لتحقيق التطلعات وتوسيع نطاق الابتكار.

حرص

وقالت المنصوري: إن مشاركة المؤسسة في شهر الابتكار ينبثق عن حرصها على تنفيذ رؤى القيادة الرشيدة التي وضعت نصب أعينها وطناً يتبوأ موقع الصدارة عالمياً.

وتشمل مشاركة المؤسسة استعراض برنامجها النوعي للعلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة لتحسين الأداء الاجتماعي والنفسي للأطفال والبالغين ممن تعرضوا لصدمات أو تجارب سلبية كالمرض أو العنف أو الإساءة والاستغلال.

وتطرح المؤسسة خلال مشاركتها في شهر الابتكار مبادرتها الإنسانية للخدمات التأهيلية المتنقلة التي تستهدف ضحايا العنف لضمان سرعة الاستجابة والوصول السلس للمتعاملين عبر الزيارات المنزلية أو المدرسية أو غيرها من المواقع المجتمعية.

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