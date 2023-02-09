«إسلامية دبي» تطلق دبلوم صناعة المحتوى والتأثير

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت إدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، وضمن مشروع غراس، دبلوم صناعة المحتوى والتأثير لعام 2023 على مدار يومين للعاملين في الوظائف الدينية.

وقالت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة: جاء إطلاق برنامج دبلوم صناعة المحتوى والتأثير لعام 2023 وفقاً لمعطيات الساحة العالمية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السريع على أفراد المجتمع، لا سيما في الجانب الديني.

وذلك بهدف تأهيل الوعاظ والمرشدين والأخصائيين من أصحاب الوظائف الدينية لكيفية صناعة المحتوى والرد والتأثير على أفراد المجتمع، حسب خطة التدريب والتأهيل المستمرة، التي بدأت بتأهيلهم ومنحهم دبلوم تمكين الوعاظ وتوجيه الخطاب الديني مسبقاً في عام 2018 - 2019.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز