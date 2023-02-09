نسير على نهج قيادتنا بالتواصل البنّاء مع المتعاملين

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت شرطة دبي لقاءً مفتوحاً، أمس، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في قاعة حتا تحت شعار «قيادات شرطة دبي في خدمتكم».

وذلك إعمالاً لنهج حكومة دبي الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البنّاء مع كافة مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل تحقيق الهدف الأسمى في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

نهج واضح

وفي مستهل اللقاء، ألقى معالي القائد العام لشرطة دبي كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على النهج الواضح الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم».

لافتاً معاليه إلى أن شرطة دبي تثمّن كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أهالي حتا وجميع أفراد مجتمع دبي، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع جميع الناس في كافة الأوقات.

مشاركة كبيرة

وأكد معالي الفريق عبدالله المري شكره وتقديره لجميع الحضور، وأثنى على المشاركة الكبيرة من مواطني منطقة حتا، منوهاً بقيمة اللقاء كتجسيد عملي لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، وبما يعين على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

توطيد الترابط

وقال معاليه: «تحرص حكومة دبي على توطيد الترابط بين مؤسساتها، ممثلة اليوم بالقيادة العامة لشرطة دبي، ومجتمع دبي بكافة شرائحه ومكوناته، ويسعدنا أن نكون اليوم مع أهالي منطقة حتا، من أجل تبادل الآراء والمقترحات والأفكار حول مختلف الخدمات الأمنية والشرطية التي تقدمها شرطة دبي، وصولاً لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمتعاملينا».

وقال معالي الفريق عبدالله المري لـ«البيان»: «إنه تم افتتاح مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا، كما يتم الآن بناء مركز شرطة أكبر من الموجود حالياً لتقديم أفضل الخدمات»، منوهاً بأن شرطة دبي تواكب التطور والتوسعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة وجذبها للسياح من مختلف أنحاء العالم.

خدمات القطاعات

وخلال اللقاء، قدّم مساعدو القائد العام لشرطة دبي ومديرو الإدارات العامة، شرحاً لسكان منطقة حتا حول الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المجالات الأمنية والتوعوية والمجتمعية، وذلك من جانب قطاع التحريات والمباحث الجنائية، وقطاع العمليات، وقطاع الإدارة، وقطاع التميز والريادة، وقطاع شؤون المنافذ، وقطاع الأكاديمية والتدريب، وإسعاد المجتمع والدعم اللوجستي.

مركز حتا

من جانبه، استعرض العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، الخدمات والجهود التي يبذلها المركز في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد سكان وزوار المنطقة، وقال:

«إن تعاون أهالي حتا وتكامله مع جهود القيادة العامة لشرطة دبي أثمر في تعزيز أمن منطقة حتا التي أصبحت اليوم من أهم وجهات دبي، مع ما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في مجال الأنشطة المتنوعة التي تجذب السياح من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي ضاعف من مسؤوليتنا لمواكبة هذا التقدم في المدينة، وتسخير كافة الممكنات من دوريات وآليات وفرق «درون».

والفرق المتخصصة، للتعامل وتعزيز التأمين الكامل للمنطقة، بما يتناسب مع طبيعتها وزوارها وحركة السياحة فيها والأنشطة العديدة التي تشهدها، فضلا عن الخدمات المرورية والجنائية المقدمة على مدار الساعة».

استفسارات

وقدم المشاركون في اللقاء، آراء واستفسارات حول عدة مواضيع، منها الالتزام بقوانين السير والمرور وقواعد السلامة العامة، خاصة لمستخدمي الدراجات النارية، والأنشطة الطلابية التي تنفذها شرطة دبي خلال العام لتعزيز توعية الطلبة برسائل تلك الأنشطة والفعاليات. كما تطرقت الاستفسارات إلى البرامج التي تقدمها أكاديمية شرطة دبي.

والخدمات التي يقدمها مركز شرطة حتّا إلى كبار المواطنين، بالإضافة إلى طلبات بعض الشركات الخاصة العاملة في مجال الأنشطة السياحية المتعلقة برياضة الهايكنج وصعود الجبال، لتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع فريق «الشجعان» التابع لمركز شرطة حتا، بما يدعم الإقبال الكبير على هذه الرياضات في منطقة حتا.

تكريم

وفي ختام اللقاء المفتوح، كرّم معالي الفريق عبدالله المري، المتميزين وأصحاب الإنجازات في منطقة حتا، وهم الشرطي أول متقاعد فاطمة سالم خلفان، أول شرطية في مركز شرطة حتا، والرائد شادية خلفان خصيف، والنقيب عبد الله سالم غزوان، والملازم أول عمر عبيد الكعبي، والرقيب عيسى البدواوي.

كما كرّم معاليه أصحاب الإنجازات ممن تركوا بصمة مجتمعية بالتعاون مع مركز شرطة حتا، وهم: المرحوم أمين الخاجة، وتسلمت العائلة التكريم، كذلك كرّم الدكتور سيف عبدالله البدواوي، وسعيد مبارك المزروعي، وخلفان ماجد خلفان البدواوي، وعبدالحميد عبدالله الخشابي، ورودي سوبره.

إمكانات

إلى ذلك، كرّم معالي الفريق عبدالله المري المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي المساهمين في التعريف بالإمكانات السياحية المتطورة التي تتمتع بها منطقة حتّا، وهم محمد المريسي، فريق «فريج حتا»، وأحمد حميد البدواوي، وعبدالفتاح حسن خميس غزوان، ومحمد عبدالله الذباحي، وزينب السيد حسن، ومايد بدر الأنصاري، وعبدالرحيم الجنيدي.

«كبار المواطنين»

وشهد اللقاء المفتوح، مشاركة فاعلة من قبل كبار المواطنين في منطقة حتّا، والذين قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول الخدمات التي توفرها شرطة دبي لهم. وأثنى المواطن سعيد مبارك المزروعي، على الخدمات المتوفرة والمقدمة من شرطة دبي لكبار المواطنين.

والتي شهدت تطوراً كبيراً على مدار السنوات، معرباً عن شكره للقاء المفتوح الذي يعتبر سمة من سمات شرطة دبي في تواصلها مع المجتمع. وقدم المواطن خليفة الكعبي اقتراحاً لزيادة تحفيز الطلبة في الدورات والأنشطة المقدمة من قبل شرطة دبي.

إشادة

من جانبه، عبر المواطن علي أحمد الضبيعي من سكان حتا عن سعادته باللقاء المفتوح الذي نظمته شرطة دبي، لافتاً إلى أنه شهد اليوم تجمعاً كبيراً من أهالي حتا وكأنه عرس كبير، حيث تمكن الجميع من إيصال وجهة نظرهم إلى المسؤولين في شرطة دبي، مقدماً جزيل الشكر لشرطة دبي على جهودها الكبيرة.

من جهته، قال المواطن نايف الباكري من سكان مدينة حتا: «شهد اليوم المفتوح استماعاً واهتماماً من المسؤولين في شرطة دبي لكافة ملاحظاتنا التي تتعلق بخدمات شرطة دبي وغيرها»، لافتاً إلى أن مثل هذه العلاقات ضرورية في شعور المواطنين والمقيمين بوجود قنوات مفتوحة مع المسؤولين.

أول شرطية في حتا

تُعد الشرطية المتقاعدة فاطمة سالم خلفان، أول شرطية في حتا، ومن الرعيل الأول الذي عمل في مركز شرطة حتا، إلى أن تقاعدت من عملها في عام 2002. وعبّرت فاطمة خلفان عن فخرها واعتزازها بالعمل ضمن فريق شرطة دبي لخدمة الوطن وتعزيز أمنه وأمانه، مشيرة إلى أن شرطة دبي كانت ولا تزال حاضرة وبقوة لخدمة المجتمع، وحفظ أمنه وأمانه، وتقديم المساعدة له في كل وقت.

ورحبت فاطمة خلفان، بقيادات شرطة دبي وفي مقدمتهم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، مشيرة إلى أن ضباط شرطة دبي يقومون بواجباتهم على أحسن وجه في خدمة الوطن، وأن دولة الإمارات في خير بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ومع جهود أجهزتها الأمنية ومجتمعها الواعي والمخلص لوطنه.

دور متكامل للأسرة مع الشرطة لتعزيز السلامة المرورية

أوضح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للأهالي، أهمية تكامل دور الأسرة مع الشرطة في الحد من الظواهر المتعلقة بالسلامة المرورية، وذلك فيما يخص قيادة الأبناء السيارات والدراجات النارية المزودة، محذراً من خطورة مثل هذه الممارسات.

وأفاد بأن بعض الشباب الصغار ممن لا يمتلكون مصدر دخل يقومون بتزويد وتعديل السيارات بآلاف الدراهم تصل إلى 200 ألف درهم في ظل غياب رقابة الأسرة. بدوره، أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن دوريات شرطة دبي، تعزز تواجدها في كثير من مناطق حتّا.

لا سيما تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً، وتعمل بشكل دائم على مراقبة مستوى الانضباط والالتزام.وحرص معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومساعدوه ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار ضباط شرطة دبي، على الإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات مواطني منطقة حتا والمقيمين فيها، حيث صاحب اللقاء ترجمة بلغة الإشارة، حرصاً على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز