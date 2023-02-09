محمد الشرقي: «الفجيرة للتميز» يرتقي بالخدمات الحكومية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور برنامج الفجيرة للتميز الحكومي في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في مجال تقديم الخدمات الحكومية وممارسات الأداء، وفق أفضل معايير الريادة والابتكار. جاء ذلك خلال ترؤس سموه في مكتبه بالديوان الأميري الاجتماع الأول لمجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بحضور محمد سعيد الضنحاني أمين عام البرنامج، والأعضاء.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للبرنامج، وتوجيه سموه بمواكبة مؤشرات التنافسية لحكومة الإمارات في مجال عمل المؤسسات وأفرادها والإسهام الفاعل في دعم ركائز التنمية بالدولة. واطلع سموه على سير عمل لجان البرنامج، وخططه وبرامجه التي تهدف إلى تطوير جودة عمل المؤسسات الحكومية وكفاءة موظفيها ومهاراتهم العملية، مشيداً بجهود لجان البرنامج في متابعة متطلباته والحرص على تحقيق أهدافه. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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