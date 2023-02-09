صقر غباش ورئيس مجلس النواب البحريني يعقدان جلسة مباحثات

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي أمس جرى خلالها التنسيق والتشاور لتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال الفعاليات البرلمانية الدولية، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والتي تعد نموذجاً للتعاون والتضامن العربي.

وتركزت المباحثات بين الجانبين على مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

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