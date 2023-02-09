ضاحي خلفان: الذكاء الاصطناعي مهم للتصدي للمجرمين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، لـ «البيان» أن الذكاء الاصطناعي يعد مهماً في التصدي للمجرمين وللجرائم الإلكترونية، ويمكن توظيفه من خلال توفير الكاميرات للتعرف على الوجوه وقراءة الانفعالات.

فتعطي تنبؤات بنسب محددة بأن هناك شخصاً متوتراً وقد يرتكب فعلاً أحمق، لذا يمكن متابعته وكشفه قبل ارتكابه للجريمة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يحد منها، كما أننا بحاحة إلى مبرمجين مواطنين، لذا يجب تعليم الأطفال لغة البرمجة منذ سن مبكرة من خلال دورات تدريبية مكثفة حتى يتم تطويرهم والاستعانة بهم في مختلف الوظائف، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص، – خصوصاً .

– وأن اختبارات الذكاء الاصطناعي التي تم إجراؤها للأطفال المواطنين بينت أنهم يملكون ذكاء حاداً، لافتاً إلى أن صناعة الموهبة لا تكون إلا بـ 3 عوامل رئيسة، منها إشعال الرغبة لدى الموهوب، والتدريب العميق، والعامل الثالث التتلمذ على يد معلم أو مرشد عالم.

جاء ذلك خلال حضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ملتقى المواهب السنوي الثاني، الذي نظمته شرطة الشارقة، مساء أمس بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، كما حضر الملتقى اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، ومديرو العموم والنواب ومديرو الإدارات وضباط شرطة الشارقة، والشركاء الاستراتيجيون، والموهوبون من منتسبي القيادة، حيث أطلق خلاله المركز الافتراضي للمواهب الأمنية، ووثيقة اكتشاف ورعاية الموهوبين.

اهتمام

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان، إنه تواصل مع مسؤولين في أبوظبي أوكلت لهم الحكومة مهمة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين والمخترعين، فأصبح كل موهوب بإمكانه التواصل مع أولئك المسؤولين لتدرس موهبته أو تستثمر.

كما أنه لم يعد الوضع كما كان عليه في السابق قبل عشرين و10 أعوام، حينذاك كنا نبحث عن متلقّ يتلقى الموهوبين الإماراتيين بصدر رحب ويعمل عل استثمار مواهبهم، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسس مؤسسات تعنى بالمواهب الوطنية، ما يجعلنا نعتز بها في دولتنا.

مواكبة

من جهته، أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، لـ«البيان» أن مستوى الجريمة وأسلوبها يتطور، الأمر الذي يدفعنا إلى مواكبة ذلك التطور الإجرامي، كما أن استراتيجية وزارة الداخلية للأعوام 2023 – 2026 تركز على إيجاد كفاءات ومواهب في عالم البرمجة، لأن القادم في الجانب التقني المتعلق بالجريمة برز خلال الفترة الماضية والحالية والمستقبلية، لذا وجب علينا كقيادات شرطية الاستعداد لاستقطاب كفاءات تعمل في ذلك المجال.

مركز افتراضي

أطلق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، المركز الافتراضي للمواهب الأمنية، الأول من نوعه، ويهدف إلى تبني ممارسات ريادية لنشر ثقافة اكتشاف ورعاية الموهوبين في العمل الأمني، وكما أطلق اللواء سيف الشامسي، وثيقة اكتشاف ورعاية الموهوبين، والتي تمكن الإدارات من اكتشاف الموهوبين لدى وحداتهم التنظيمية وتمكينهم.

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