سلطان بن طحنون يثمّن «الفارس الشهم 2»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة فخر الوطن، بأبطال خط الدفاع الأول من أطباء ومسعفين ورجال إنقاذ وفنيين، والذين لبّوا نداء الإخوة الإنسانية لنجدة ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا وأحدث دماراً هائلاً وآلاف القتلى والجرحى، وإغاثة المُحتاجين والمُتضرّرين.

وثمّن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسابق الزمن ببدء عملية «الفارس الشهم 2» للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا، وتوفير المُساعدات الإنسانية والطبية لتخفيف مُعاناة الضحايا وأفراد المجتمع في الدولتين الشقيقتين.

وأكّد أن مكتب فخر الوطن يواصل رسالته الإنسانية على الدوام داخل وخارج الإمارات لمُساندة أبطال الخطوط الأمامية، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم جميع العاملين في الخطوط الأمامية واستعدادهم الدائم للتصدّي لكافة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتقدير جهودهم الاستثنائية الداعمة لتوجّهات القيادة في مدّ يد العون والمساعدة للجميع دون استثناء.

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