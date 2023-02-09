«مدينة الخدمات الإنسانية» في دبي تسيّر جسراً جوياً إلى تركيا وسوريا

المصدر: دبي - رامي عايش

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استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سارعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى تنسيق الاستجابة للحالة الطارئة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وحشدت مواردها ضماناً لكفاءة الاستجابة وفعاليتها.

وشحنت المدينة في جسر جوي، حزمات صحية ومعدات طبية من مخزون منظمة الصحة العالمية في دبي إلى البلدين المذكورين، ومولت العملية من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي، والذي يحشد موارد من القطاعين العام والخاص استجابة للأزمات الإنسانية.

رقابة

وأكد معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس اللجنة العليا للرقابة على المدينة التزام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدورها الاستباقي في التنسيق السريع للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية.

وقال معاليه: «تلتزم المدينة التزاماً راسخاً بتزويد المتضررين من الزلازل بالدعم الإنساني والموارد التي يحتاجون إليها، واتخذنا إجراءات عاجلة من خلال تسيير عمليات النقل الجوي للإمدادات الطبية الحيوية من منظمة الصحة العالمية تلبية للاحتياجات الملحة من حيث الخدمات الطبية في المناطق المتضررة».

مغادرة

وغادرت أول طائرة شحن متجهة إلى العاصمة السورية دمشق، من مطار آل مكتوم الدولي في وقت سابق صباح أمس، وعلى متنها 35 طناً من المستلزمات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، تسير المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رحلة إغاثة أخرى لدعم منظمة الصحة العالمية في نقل 37 طناً من الإمدادات الحيوية إلى تركيا.

وتحتوي المساعدات الإغاثية على المستلزمات الطبية الضرورية في حالات الطوارئ والكوارث الطبية والأزمات، مثل معدات العمليات الجراحية والمحاليل الطبية وحاملات المصابين والخيام التي تتحول إلى عيادات ميدانية.

عمل متفانٍ

ويعمل أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وطاقمها المتخصص بتفانٍ وبلا كلل لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها وذلك بكفاءة وسرعة قصوى، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات وإمارة دبي الإنساني بمد يد العون دعماً للمجتمعات المتضررة من الكوارث في مختلف أنحاء العالم.

وتتميز «المدينة» بموقع استراتيجي في دبي التي تعتبر حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا وآسيا مما يسمح بالوصول، في غضون 8 ساعات، إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر في آسيا أو أفريقيا.

كما تبذل المدينة جهوداً لتسهيل عمل أعضائها وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وتنفيذ برامج التنمية بهدف التخفيف من معاناة المحتاجين والمعوزين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع الأرض من دون أي تمييز.

وتستفيد المنظمات العالمية العضوات في «المدينة» من مركز المدينة اللوجستي بدبي كمركز لمختلف وسائل النقل والخدمات اللوجستية والخدمات ذات القيمة المضافة، حيث تقدم لهم نهجاً مبتكراً لدعم الاستجابة الإنسانية، من خلال مرافقها ومستودعاتها وشبكة علاقاتها الوثيقة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

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