نجاح كبير للخريجين في أولى ورش العمل الفضائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت الدفعة الأولى من الخريجين الإماراتيين، بنجاح كبير، المرحلة الأولى من برنامج ورش العمل الفضائية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء؛ وذلك خلال الفترة بين 23 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري في مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي.

وهدفت ورشة العمل الأكاديمية، التي استمرت أسبوعين، لتعزيز وتطوير مهارات الكوادر الوطنية حديثي التخرج من مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، في علوم وتقنيات الفضاء بما يدعم تنمية الجيل القادم من القادة ويضمن استدامة هذا القطاع الرائد والحيوي.

وركزت المرحلة الأولى من ورش العمل الفضائية، على استكشاف تأثير بيئة الفضاء على تصميم البعثة؛ حيث قدم البرنامج في قاعة دراسية، مع مجموعة من المحاضرات والجلسات النقاشية والتفاعلية والألعاب التعليمية. كما أتاحت الفرصة للمشاركين الاستفادة من المراجعات عبر الإنترنت وتجارب الاستكشافات العملية والتقييمات لفهم الأساسيات التي تنطوي عليها البعثات الفضائية والمكونات المختلفة للمركبات الفضائية بشكل أفضل.

وصممت الورشة، لتزود المشاركين بتجربة تعليمية مثيرة وشاملة وأساس متين عن مبادئ علوم وتكنولوجيا الفضاء

حيث سلطت الضوء على النظام الشمسي والكواكب، ونظريات كونستانتين تسيولكوفسكي، مؤسس علم الملاحة الفضائية السوفييتي، ونظريات روبرت جودارد، رائد صناعة ومعادلة الصواريخ. وركزت الورشة، على التعريف بأجهزة الاستشعار الفضائية، والمجال المغناطيسي للأرض والغلاف المغناطيسي، بالإضافة إلى التعريف بقوانين نيوتن في الدفع النوعي والحركة، وغيرها.

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