طلاب رأس الخيمة يشاركون بحملة تنظيف البر

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

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تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم البيئة الوطني، وتنفيذاً لرؤية عام الاستدامة، نفذت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، العديد من الفعاليات، للمساهمة في نشر التوعية الاجتماعية والوطنية في المجتمع، ومن ضمنها حملة تنظيف البر، بالتعاون مع شركة عقارات رأس الخيمة، واستهدفت الفعالية تنظيف منطقة مزرع في رأس الخيمة، وتقديم محاضرة توعوية، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، بعنوان «إدارة المخلفات الغذائية في المنازل»، قدمتها فاطمة الهرمودي اختصاصي توعية عامة.

وأوضح خلف بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، استهدفت الفعالية غرس أهمية الحفاظ على البيئة بين كافة الفئات العمرية، وخاصة طلاب وطالبات المدارس، من خلال حملة «تنظيف البر»، لرفع الوعي البيئي، وغرس الالتزام السلوكي الصحيح للعيش في بيئة صحية، ونشر الثقافة الداعمة لاستغلال الموارد الطبيعية، واستدامتها للأجيال القادمة. وأضاف: استعرضت محاضرة «إدارة المخلفات الغذائية في المنازل»، أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية للدولة، والعمل على استدامتها.

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