شراكة بين «الإمارات للألمنيوم» و«نافس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس، اتفاقية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لمشاركة أفضل ممارسات الشركة في التوطين مع شركات القطاع الخاص.

تم توقيع الاتفاقية في موقع «الإمارات العالمية للألمنيوم» في الطويلة بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين. ووقع الاتفاقية غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتمتلك «الإمارات العالمية للألمنيوم» أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة كبرى أخرى، وذلك بعد توطين عدد كبير من الوظائف التشغيلية في قطاع الصناعات الثقيلة. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «نافس» وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتمكين شركات القطاع الخاص من الاستفادة من خبرات شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في التوطين، التي اكتسبتها على مدار أكثر من أربعة عقود.

يعد برنامج نافس مبادرة وطنية اتحادية تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل وظائف مختلفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال التوظيف والتدريب ودعم الرواتب والمزايا.

استثمار

ويتوقع أن يستثمر برنامج «نافس» حوالي 24 مليار درهم لضمان انتفاع 170 ألف مواطن من برنامج «نافس» خلال خمس سنوات من تاريخ إطلاق البرنامج.

وخلال الزيارة، التقى معالي الدكتور عبدالرحمن العور مئات من الإماراتيين الذين تم تعيينهم حديثاً في «الإمارات العالمية للألمنيوم».

يذكر أن معدل التوطين في «الإمارات العالمية للألمنيوم» بلغ 42 % في نهاية عام 2022، حيث وظفت الشركة في العام الماضي أكثر من 220 مواطناً، بينهم 100 امرأة.

مواهب

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «سررت بمقابلة العديد من الشباب الإماراتيين الذين يبدؤون حياتهم المهنية في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في المستقبل. دائماً ما كانت «الإمارات العالمية للألمنيوم» رائدة في التوطين على مدى العقود الماضية.

حيث شكلت المواهب المحلية أساساً للقدرة التنافسية العالمية للشركة الصناعية الإماراتية. ويمكن لجميع الشركات في القطاع الخاص الاستفادة من خبرات الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث نعمل على زيادة التوطين في اقتصادنا الوطني».

وقال غنام المزروعي: «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شريك رئيسي لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ضمن التوجهات الحكومية الهادفة إلى تقوية الشراكات من أجل تقديم بيئة مثالية لالتحاق المواطنين بسوق العمل الخاص.

حيث تؤكد الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، الذين يقدم لهم برنامج نافس بمبادراته المتعددة كل سبل الدعم والتمكين. وفي سبيل ذلك، يقدّر المجلس استدامة جهود التكامل مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج وفعال في القطاع الصناعي الخاص».

توظيف

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال عبدالناصر بن كلبان: «حرصت الإمارات العالمية للألمنيوم منذ نشأتها في أواخر السبعينيات على توظيف المواطنين وصقل مهاراتهم وتمكينهم، بما يضمن توفر المواهب التي تحتاج إليها الشركة لتحقيق النجاح.

كما نهتم اليوم بتوفير المزيد من الفرص للمواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وسررت بتقديم معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بعض موظفينا الجدد. ونتطلع إلى التعاون المثمر مع نافس لدعم برامج تسريع التوطين عبر القطاع الخاص في الدولة».

وقالت إيمان القاسم، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الإمارات العالمية للألمنيوم: «ستمكننا الاتفاقية من مشاركة معرفتنا وخبرتنا في توظيف مواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم لتحقيق النجاح في القطاع الخاص. ونأمل أيضاً أن نتعلم من الشركات الأخرى، حيث نسعى دائماً إلى تحسين أداء الشركة في ما يتعلق بالتوطين من أجل تحقيق النجاح لشركتنا ووطننا».

5000

تهدف برامج التدريب الوطنية التي تقدمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تطوير الشباب من مواطني دولة الإمارات لتولي الوظائف التشغيلية في المنشآت الصناعية والإدارية التابعة للشركة.

وقد تخرج أكثر من 5 آلاف مواطن في هذه البرامج منذ إطلاقها في عام 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث وصل بعضهم إلى أعلى المستويات القيادية في الشركة.

ويعمل حالياً حوالي 1200 مواطن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 عاماً.

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