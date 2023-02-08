بلقيس تتبرع بأجر حفل القرية العالمية لمنكوبي الزلزال في سوريا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلنت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، تبرعها بأجرها في حفل القرية العالمية الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على مسرح القرية العالمية للمنكوبين في سوريا.

وقالت الفنانة بلقيس: نظراً للظروف الراهنة توصلنا إلى فكرة أعتقد أنها بادرة رائعة بيني وبين إدارة القرية العالمية في دبي، تتمثل في التبرع بريع هذا الحفل، أجري أنا على وجه الخصوص لإنقاذ المنكوبين من جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وأتمنى من الله أن يفرج عنهم.

وأشادت بلقيس بالجمهور الذي كان متعاوناً بشكل كبير في أجواء سادتها الإيجابية.

وقدمت بلقيس الشكر الجزيل لإدارة القرية العالمية على حسن التنظيم الرائع، حيث قدمت باقة من أروع أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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