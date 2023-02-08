فريق الإنقاذ الإماراتي ينتشل عائلة سورية من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء زلزال تركيا

المصدر: وام

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نجحت فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ عائلة "أم وابن وبنتان" من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخراً في تركيا.

واستهدفت فرق البحث والإنقاذ خلال تلك العملية أنقاض منزل في منطقة كهرمان مرعش وخلال 5 ساعات من العمل بكفاءة عالية نجحت الفريق في مهمته.

وسارعت الفرق الطبية المعنية للتعامل مع أفراد العائلة بكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم فيما من المقرر أن يتم تحويلهم بعد ذلك على المستشفيات المتخصصة في تركيا للحصول على الرعاية الطبية الكاملة.

وتقدم أقارب وأصدقاء العائلة الذين حضروا في موقع المنزل المنهار بالشكر والتقدير إلى فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على جهودها الكبيرة واحترافيتها العالية خلال عملية استخراج أفراد العائلة من تحت الأنقاض، كما أشادوا بدعم السلطات التركية لجهود الإغاثة.

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