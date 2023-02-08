شرطة أبوظبي تكرم سفراء الإيجابية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي بتخريج 12 نزيلاً من برنامج سفراء الإيجابية 2023 بالتعاون مع المؤسسة الوطنية «بوسيتيف مايند» للتدريب المهني والإداري وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة.

وأوضح العميد فيصل عيسى الحمادي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية أن البرنامج الذي شارك فيه نزلاء المؤسسة العقابية – «الوثبة» ركز على تأهيلهم وتدريبهم للتعايش والتفكير الإيجابي وإعادة الثقة وتقدير الذات واكتشاف طاقاتهم ومهاراتهم وتعلم مهارة صياغة الأهداف واكتشاف الأنماط الشخصية ومهارة التواصل الفعال.

وأشار إلى أن البرنامج تضمن 5 ورش تدريبية مؤهلة منها (لنبدأ بإيجابية، اكتشف ذاتك والآخرين، أنماط الشخصية مفاتيحنا لقلوب الآخرين، فن صياغة الأهداف وحل المشكلات، قيم نفسك واستعد للسعادة).

برامج

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ برامج متنوعة واتجاهات حديثة ضمن مفهوم الإصلاح وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء صالحين قادرين على الاندماج والعيش في المجتمع من جديد مع المحافظة على قدراتهم وإمكانياتهم البدنية والذهنية وتعديل اتجاهاتهم وسلوكياتهم وقيمهم وفق اتجاهات وسلوكيات وقيم المجتمع الأصلية.

وأشاد المقدم حمد سيف الساعدي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة برعاية القيادة الشرطية للأنشطة والبرامج الهادفة التي تصب في صالح النزلاء وبتجاوب وتفاعل كل المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والقوى الفاعلة في مجتمعنا، وتقدم بالشكر والتقدير للمشاركين في إنجاح البرنامج التدريبي، وهنأ الخريجين على جهودهم المتميزة في البرنامج.

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