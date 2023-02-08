461 ألف استفسار استقبلتها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة في 2022

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي 461 ألفاً و48 استفساراً متنوعاً موزعة بين الواردة على رقم الطوارئ 999 بعدد 424 ألفاً و117 استفساراً، والواردة على الرقم 901 بعدد 36 ألفاً و931.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة: إن غرفة العمليات تعمل وفق أحدث الأنظمة والأجهزة والمعدات المتطورة تحت إشراف كوادر شرطية مدربة ومؤهلة تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين باعتبارها أحد الشرايين الحيوية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

حالات

وأشار إلى أن الاستفسارات الواردة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة تنوعت بين الجنائية، والمرورية، والحرائق، والسيول الناجمة عن تساقط الأمطار وجريان الأودية وغيرها، حيث تم التعامل معها بحرفية وسرعة عالية تتوافق مع المؤشرات الوطنية وتوجيهات وزارة الداخلية لتقديم الخدمات ومد يد العون والمساعدة لمحتاجيها بالسرعة القصوى الممكنة، مضيفاً أنه يتم تحويل الاستفسار إلى جهة الاختصاص المعنية على الفور التي تتوجه بدورها للموقع وتبدأ باتخاذ إجراءاتها المتبعة وفق لطبيعة الاستفسار.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أن ورود 36 ألفاً و931 اتصالاً على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة يعكس مدى وعي الجمهور وحرصهم على تخفيف الضغط على الرقم 999 الخاص بالاستفسارات الطارئة وهو ما ساهم بدوره في سرعة تقديم الخدمة المطلوبة وتطبيق منظومة الاستجابة الأمنية.

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