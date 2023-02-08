جامعة إكستر البريطانية تطّلع على تجارب الشارقة في زراعة القمح

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلع وفد جامعة إكستر البريطانية على خبرات تجارب الشارقة في تطوير وزراعة القمح المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع وفد جامعة إكستر البريطانية برئاسة الدكتورة ليزا روبرتس رئيس الجامعة والوفد المرافق لها في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.

خبرات

واطلع الوفد، خلال الزيارة على الخبرات والتجارب الزراعية لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى الجهود والخطط التي تبذلها، والرامية إلى تطوير زراعة القمح، وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي، وتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع الأنشطة التي تقوم بها، والتي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بما يتواكب مع الرؤية المستقبلية لإمارة الشارقة.

مكافحة

وأكد الدكتور الطنيجي، أهمية البحوث العلمية في مجال زراعة القمح ومكافحة آفاته، والعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ذات الاختصاص، وتبني التكنولوجيا والممارسات الزراعية الحديثة والمستدامة، التي تخدم زراعة القمح، والتنمية الزراعية.

وقدم الطنيجي للوفد الزائر شرحاً مفصلاً عن مراحل مشروع مزرعة القمح، والتي تمتد على مساحة 400 هكتار، على أن تتبعها مراحل أخرى للوصول إلى المساحة الإجمالية 1900 هكتار، والتي توفر زراعة نظيفة خالية من المبيدات والمواد الكيماوية والبذور المعدلة وراثياً.

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