تخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم تأهيل أعضاء مجلس القضاء الشرطي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم تأهيل أعضاء مجلس القضاء الشرطي في دبي، الأول من نوعه على مستوى الدولة، الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات ومدّها بالأدوات والمعلومات والإجراءات القانونية المسلكية، للتعامل مع المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح.

وشهدت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، واللواء الدكتور محمد المر، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي، حفل التخريج، الذي أقيم في قاعة السالفة في مقر المعهد، بحضور العميد أحمد عبدالله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، والعميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من السادة القضاة، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، ومجلس القضاء الشرطي.

وصرّحت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي خلال كلمتها الافتتاحية للحفل: اليوم، ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم تأهيل أعضاء مجلس القضاء الشرطي في دبي، نؤمن بالأهمية التي تترتب على التطوير الدائم لمهارات ومعارف العنصر البشري، وتحديداً أعضاء السلطة القضائية، ومدى الأثر الإيجابي الذي يُمكن لهم تحقيقه في مجتمعنا، فالاستثمار الأمثل كما علّمنا صاحب السمو حاكم دبي، هو «الاستثمار في البشر، فالإنسان هو الثروة الحقيقية».

وأضافت: «لقد تبنّى معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، نهج تفكير مستقبلي لتعزيز القدرات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية ورفع مستوى الكفاءة في العمل القضائي. ونسعى لتحقيق ذلك انطلاقاً من إيماننا بدور المعهد الاستراتيجي، كونه معهداً رائداً يدعم التميز العدلي والتنافسية العالمية، ويوظّف كل موارده لتقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي».

تعاون

من جهته، أعرب العميد أحمد عبدالله شهيل عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يأتي ثمرة للتعاون البنّاء بين معهد دبي القضائي وشرطة دبي، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز مستوى تأهيل المنتسبين وفق أرقى المعايير المعرفية، بما يضمن تحقيق أهداف الدبلوم في رفع كفاءة المنتسبين في أداء الفصل في المخالفات المسلكية، متطلّعاً لمواصلة هذا التعاون بما يحقق رؤى وتوجّهات جميع الأطراف، ويعود بالفائدة على كوادرنا الوطنية والمهنية، وبالتالي تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المهم للقضاء الشرطي.

من جانبه، أكد العميد بدران الشامسي أن هذا التعاون البنّاء بين الجانبين يعزز علاقة الشراكة في مجال تدريب وتأهيل الموظفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، كما أنه يدعم جهود شرطة دبي الرامية لتدريب وتطوير كوادرها البشرية ورفع كفاءتهم، بما يضمن تنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية في كل المجالات الإدارية والقيادية والتخصصية والفنية.

وسلمت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، واللواء الدكتور محمد المر، والعميد أحمد شهيل، شهادات التخريج للملتحقين في الدبلوم، متمنين لهم التوفيق والسداد. كما احتفى المعهد وشرطة دبي بالقضاة نظير جهودهم في تنفيذ برامج الدبلوم، وتدريب الملتحقين ومدهم بالخبرة المعرفية والمهنية، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة منه.

ويُولي معهد دبي القضائي باستمرار أهمية قصوى لتمكين أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي، ومدّهم بكل الفرص والحلول التدريبية المتميزة والرائدة، وتعزيز تجربتهم التعليمية، بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة، وبالاعتماد على نخبة من المدربين من المعهد وشركائه، وصولاً إلى تحقيق التميز المؤسسي والمساهمة في خلق بيئة عمل جذّابة وتمكينية تدعم الإبداع والابتكار، وتحقق الاستدامة للكوادر الوطنية وتنقلها نحو مستقبل واعد.

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