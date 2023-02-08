مناقشة مؤشرات الأداء وإنتاجية القضاة بمحاكم دبي لعام 2022

المصدر: دبي - البيان

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عقد القاضي سالم القايدي، رئيس المحكمة العقارية، بحضور القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، اجتماعاً مع قضاة المحكمة، لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العقارية لعام 2022، وذلك لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، للوصول إلى رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، حيث ناقش رئيس المحكمة العقارية خلال الاجتماع مع القضاة مؤشرات الأداء وإنتاجية القضاة لعام 2022، وتمت مناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة باختلاف أنواعها، مشيراً إلى أن المحكمة العقارية قد حققت معدل مدة الحكم خلال 2022 من تاريخ التسجيل (174.7) يوماً بمستهدف (200) يوم، كما حققت معدل مدة الحكم خلال العام الماضي من أول جلسة وصل إلى (138.3) يوماً بمستهدف (170) يوماً.

ومن جانبه أكد القاضي خالد الحوسني أهمية العمل بروح الفريق والمداولة بين القضاة، لنقل المعرفة والخبرة وصولاً إلى تحقيق السرعة والفصل في الدعاوى.

كما شارك القضاة بطرح الاقتراحات التي تساعد في رفع مستوى أداء المحكمة وتسريع إجراءات الفصل في الدعاوى. وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المحاكم الابتدائية قضاة المحكمة العقارية على ما بذلوه من جهد، وحث رئيس المحكمة العقارية على متابعة المؤشرات، والعمل على الفصل في الدعاوى، والمحافظة على مؤشرات الأداء المعتمدة من محاكم دبي.

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