خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني في واحة الكرامة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، اليوم الأربعاء، في واحة الكرامة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض المسلم مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معاليه في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام رئيس مجلس النواب البحريني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز