طقس الإمارات المتوقع غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 04:09 والجزر الأول عند الساعة 08:56، والثاني عند الساعة 21:36.

بحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:46، والثاني عند الساعة 00:17، والجزر الأول عند الساعة 17:46 والثاني عند الساعة06:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 18 70 40

دبي 23 19 65 40

الشارقة 24 19 70 35

عجمان 24 19 75 40

أم القيوين 24 19 70 40

رأس الخيمة 25 16 75 35

الفجيرة 26 17 75 30

العـين 25 14 85 25

ليوا 23 15 75 35

الرويس 22 16 70 40

السلع 22 16 65 40

دلـمـا 20 18 75 45

طنب الكبرى 23 18 70 45

طنب الصغرى 23 20 70 45

أبو موسى 23 20 70 45.

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