ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة في مقر إقامته

المصدر: وام

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استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اليوم في مقر إقامته في أبوظبي.. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله”.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء .. الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما من أواصر أخوية متينة وراسخة سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين تقدمهما واستقرار هما وازدهارهما.

كما تناول الجانبان أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتلبي تطلعات شعبي البلدين..مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة نهج التشاور الأخوي بشأن كل ما فيه الخير لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما حضره.. سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي في البحرين.

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