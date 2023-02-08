رئيس الدولة يستقبل وفد «أبوظبي للتعليم والتدريب التقني» والفائزين بعشر ميداليات في مسابقة المهارات العالمية

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني" و "فريق مهارات الإمارات" الفائزين بتسع ميداليات تميز وميدالية ذهبية خلال مشاركتهم في الدورة الـ 46 من المسابقة العالمية للمهارات.. يرافقهم الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز.

وهنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر.. "فريق مهارات الإمارات" بإنجازهم وتميزهم العلمي..مؤكداً أهمية دور مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تمكين الشباب من أدوات المستقبل بما يلبي تطلعاتهم وطموحاتهم لمواكبة متغيرات العصر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتحولات الاقتصادية الكبيرة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج الإمارات في دعم الكفاءات والمواهب وصقلها والارتقاء بها إضافة إلى إذكاء روح الابتكار والتنافس بين الشباب في المجالات العلمية والتقنية.

وأعرب الدكتور مبارك الشامسي عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة الدولة إلى "أبوظبي التقني" لتطوير إستراتيجية المركز بما يمكنه من الارتقاء بمنظومة التعليم التقني والمهني في الدولة.

من جانبهم أعرب وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدين سعيهم إلى استثمار النجاح الذي تحقق وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وكان "فريق مهارات الإمارات" قد فاز بتسع ميداليات تميز وميدالية ذهبية حصاد مشاركته في الدورة الـ 46 من المسابقة العالمية للمهارات التي أقيمت مؤخراً في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا وكوريا إضافة إلى الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية لتحقق بذلك دولة الإمارات إنجازاً لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الأوسط وهو الأمر الذي ينسجم مع رؤية الإمارات 2071 وأبوظبي 2030 واللذين يشكلا الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية العمل في "أبوظبي التقني" من أجل ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار لدى الطلبة في منظومة التعليم التقني التي يقودها المركز.

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