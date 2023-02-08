طرق دبي تحصد جائزة إقليمية عن مشروع استثمار الأصول في محطات مسار 2020

المصدر: البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جائزة MEED Projects Awards 2022)) عن فئة (مشروع النقل الإقليمي لعام 2022). وتهدف الجائزة التي تقدم بالتعاون مع بنك المشرق إلى تكريم إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع صناعة المشاريع الناجحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً لاهتمام هذا القطاع ومساهمته في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد.

مشروع " مسار إكسبو 2020"

وفازت إدارة الشؤون التجارية والاستثمارية بالهيئة، بهذه الجائزة عن مشروع مسار 2020، في مجال البيع بالتجزئة والأصول التجارية والإعلانية في 7 محطات هي (محطات جبل علي التبادلية، والجاردنز، وديسكفري جاردن، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، وإكسبو). حيث تتميز هذه المحطات بتصاميم عصرية وأنماط معمارية مستوحاة من عناصر الأرض، والماء، والنار، والهواء.

ويعد مشروع مسار 2020 استثماراً ناجحاً في البنية التحتية لدوره الكبير في نقل الركاب إلى موقع إكسبو 2020، بالإضافة لدوره في دعم تكامل المواصلات والتنقل في إمارة دبي.

الاستدامة المالية

ويهدف مشروع مسار 2020 إلى تعزيز الاستدامة المالية مع تحسين تجربة الركاب من خلال التطوير المتكامل للأصول التجارية، وتتميز المحطات السبعة بشاشاتLED عالية الدقة بمساحة إجمالية 239 متراً مربعاً على طول الجدران الجانبية وعلى الأعمدة الدائرية بالمحطة مما يثري تجربة التنقل عند الركاب.

كما تضمن المشروع أحدث تكنولوجيا المعلومات والأتمتة المتاحة في الأصول التجارية للمحطات الذي يتضمن التحول الرقمي المستمر للأصول (الوسائط الثابتة إلى الشاشات الرقمية).





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