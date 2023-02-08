السفير التركي يشيد بجهود الإمارات في تقديم المساعدات لبلاده

المصدر: وام

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زار سعادة توجاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بمرافقة سعادة اللواء صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، مطار الريف العسكري في العاصمة أبوظبي.

واطلع سعادته على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي، وأثنى على دور القيادة الرشيدة ضمن عملية “الفارس الشهم 2”، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.

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