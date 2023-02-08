شرطة أبوظبي: 1680سائقاً استفادوا من "خفض النقاط المرورية" خلال 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استفاد 1680 من السائقين المسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي من برامج تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة المقدمة من إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي خلال العام 2022.

وأكد العقید أحمد جمعة مطر الخییلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع أهمية برامج النقاط المرورية في تقويم سلوكيات مستخدمي الطريق، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة.

وأوضح أن البرنامج المستخدم باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والأوردو يركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة ويحق للسائق الدخول مرة واحدة في العام ويتم خلالها تخفيض (8) نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه عن (23) نقطة مرورية.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية، وتعرف على السوابق المرورية الثلاثة، مضيفاً أن السابقة المرورية الأولى هي عند بلوغ المخالف 24 نقطة، والثانية عند بلوغ المخالف 48 نقطة، والثالثة عند بلوغه 72 نقطة خلال عام واحد.

ولفت إلى أن البرنامج شامل للسائقين لتوعيتهم بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم للمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات.

ونصح الخييلي السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز