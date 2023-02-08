سلطان القاسمي يكرّم الفائزين في بينالي الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس حفل تكريم الفائزين في بينالي الشارقة بنسخته الخامسة عشرة، وذلك في منطقة قلب الشارقة.

وكان في استقبال سموه عند وصوله الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ورؤساء ومدراء العموم ومدراء الدوائر الحكومية والفنانين.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين في البينالي وهم بشرى خليلي عن عملها (الدائرة)، ودوريس سالسيدو عن عملها (مُجتث)، وهجرة وحيد عن عملها (ترنيمة 2)، إضافة إلى جوائز الإشادة الشرفية التي تم منحها إلى الفنانين لي كاي تشونغ، وتانيا الخوري، وغابرييلا جولدار، وأمار كانوار، وجويري مينايا، وفارونيكا صراف، كما تفضل سموه بتكريم الرعاة للدورة الخامسة عشرة، ملتقطاً سموه معهم الصور الجماعية.

لقاء

إلى ذلك التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة.

وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات في إطار عمل الوحدات الإدارية المتنوعة في الجامعة، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها طواقم العمل كافة بالجامعة من الموظفين القدامى والجدد.

تعاون

من جهة أخرى، بحث صاحب السمو حاكم الشارقة التعاون مع وفد جامعة اكستر البريطانية وذلك في مكتب سموه بجامعة خورفكان وثمن سموه التعاون العلمي بين جامعتي خورفكان واكستر البريطانية في العديد من المجالات الأكاديمية في التخصصات الهندسية والبحرية، ما يسهم في الارتقاء بمستويات الدراسة والتبادل العلمي بين الجامعتين.

توسعات

واستمع سموه إلى ما تضمه التوسعات الجديدة التي تشمل مرافق خاصة بالقاعات الدراسية ومسكن الأساتذة والطلبة، ومراكز بحثية، وعدداً من الملاحق الأخرى التي تأتي ضمن إطار تطوير مباني الجامعة، كما تعرّف سموه في العرض إلى أهم مزايا المرافق ومواصفاتها الفنية التي ستنعكس على كامل العمليات التدريسية بالجامعة.

واستمع سموه ووفد جامعة اكستر إلى شرح عما تضمه الأكاديمية من مرافق وإمكانات تخدم الطلبة في فترة دراستهم وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة، إضافة إلى خطط التوسع المستقبلية التي ستخدم الدفعات المقبلة من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

مرسوم أميري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2023م في شأن تعيين مدير تنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

ونص المرسوم على أن يُعيّن أحمد عبيد يوسف القصير، مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وذلك من تاريخه.

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