وصول 5 طائرات إماراتية ضمن «الفارس الشهم /‏‏ 2» إلى سوريا وتركيا

المصدر: أضنة، (تركيا) - وام

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أمس، وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار دمشق، ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا ضمن عملية (الفارس الشهم 2) في اليوم الأول.

وقد شملت المساعدات في المرحلة الأولى 12 طناً من المواد الإغاثية وعدداً من الخيم لإيواء 216 لاجئاً.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس، وصول 3 طائرات إلى ⁧‫تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له البلاد.

وأكد اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع أن «الفارس الشهم /‏‏‏‏ 2» عملية منسقة تعمل وفق الأولويات التي تحددها السلطات في سوريا وتركيا، وتأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني البارز وتوجيهات قيادتها الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا.

ويستمر توافد طائرات الإغاثة من الدولة إلى تركيا وسوريا وتقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية لأداء مهامها الإنسانية النبيلة ضمن عملية «الفارس الشهم/‏‏‏‏ 2».

وتفصيلاً، قال اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في تصريحات إعلامية، إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدأت أمس عملية «الفارس الشهم /‏‏‏‏ 2» لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا وتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب البلدين.

وأوضح أن عملية «الفارس الشهم /‏‏‏‏ 2» هي عملية موحدة تقودها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بمشاركة فاعلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة خليفة للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف، إن «الفارس الشهم /‏‏‏‏ 2» عملية منسقة تعمل وفق الأولويات التي تحددها السلطات في سوريا وتركيا مشيراً إلى الأولوية بالنسبة لسوريا توفير مستشفى ميداني وتقديم الدعم في مجال البحث والإنقاذ وتزويدهم بالمواد الغذائية والخيم، فيما الأولوية بالنسبة لتركيا توفير فرق البحث والإنقاذ وتجهيز مستشفى ميداني.

جهود

من جهة ثانية، دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة «جسور الخير» والمساعدة على تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا، وستبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية يوم السبت 11 فبراير الجاري في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي.

تبرعات

وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية ومدة أسبوعين من يوم 12 فبراير وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة.

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