تعاون بين «أوقاف دبي» و«إينوك» لدعم مبادرة خبز السبيل

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي اتفاقية تعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) بهدف المساهمة في تفعيل دور أصحاب الأعمال (المستثمرين) في مجالات العمل الخيري ودعم مبادرة خبز السبيل.

وقع الاتفاقية علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين وذلك في مقر المجموعة.

وبموجب الاتفاق تشارك مجموعة اينوك بدعم مبادرة «خبز السبيل» وتخصص مبلغاً وقدره 180 ألف درهم للمساهمة في شراء الجهاز الآلي للخبز فضلاً عن المشاركة في الترويج للمبادرة عبر منافذ بيع مجموعة اينوك.

وعليه منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مجموعة اينوك «علامة دبي للوقف»، التي يمنحها المركز للمؤسسات الحكومية والخاصة، صاحبة المبادرات والإسهامات المجتمعية المستدامة، المبنية على مفهوم «الوقف المبتكر»، تقديراً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية في مجالات العمل الخيري المبتكر.

وبهذه المناسبة، قال الفلاسي: «يسعدنا توحيد جهودنا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر لدعم مبادرة خبز السبيل. نحن في مجموعة اينوك، نستلهم من رؤية القيادة الرشيدة للدولة لنرسم سياستنا الرامية لدعم المجتمعات حولنا بالمساهمة في المبادرات التي تعزز تنميتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج يحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المحتاجين من الأسر والأفراد».

ورحّب المطوع بالتعاون مع اينوك، مؤكداً ضرورة ترسيخ التعاون ومواءمة الأهداف الإنسانية في المجتمع بين مختلف المؤسسات والشركات ضمن القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنمية وتطوير المشروعات الخيرية المستدامة وتعزيز التوازن المجتمعي وتلبية متطلبات أفراده.

وقال المطوع إن الاستثمار الوقفي يشكل قطاعاً حيوياً هاماً يتيح المجال للشركات الخاصة وأصحاب الأعمال للمساهمة في دورهم الإنساني تجاه مجتمعاتهم في إطار المؤسسة التي تتميز بتنوع مشروعاتها ومبادراتها وتسمح للشركات والأفراد بالمساهمة في الأعمال الخيرية التي يرغبون بتقديمها.

من جانبها، أكّدت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أن «خبز السبيل» هي مبادرة إنسانية وقفية مبتكرة تدعم فئة الأسر المتعففة والعمّال، ويسعدنا دعم مجموعة اينوك للمبادرة الذي سيتيح أيضاً لأفراد المجتمع من التبرع للمبادرة في محطات خدمة اينوك.

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