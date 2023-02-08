«طرق دبي» وشركة «يودرايف» تطلقان أسطولاً من وإلى حتا

المصدر: (دبي - وام)

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أطلقت يودرايف - منصة تأجير السيارات المخصصة للدفع بالدقيقة وبالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودبي القابضة - أسطولاً حصرياً لتسهيل التنقل من وإلى حتا للسكان والسياح لاستكشاف المناطق الترفيهية والثقافية والطبيعية في مرتفعات دبي عبر عروض حصرية فريدة للمجتمع.

وقال عادل شاكري، مدير التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات دبي تركز استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات على توفير شبكة نقل متكاملة بين دبي وحتا، والتي تواصل تعزيز مكانتها وجهة سياحية رئيسة ومع اقتراب الموسم السياحي، فإننا نتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين، مثل يودرايف، لتوفير سفر سلس لكل من الزوار والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن مكان خاص لقضاء وقت ممتع.

وقال نيكولاس واتسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يودرايف تعد حتا، بالنسبة للكثيرين، واحداً من الأحجار الكريمة غير المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توفر مجموعة رائعة من الاحتمالات للسياح.

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