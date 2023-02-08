«تنفيذي الشارقة» يناقش مخرجات لجنة استمرارية الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على سير العمل في مختلف دوائر وهيئات إمارة الشارقة، ومتابعة إنجاز المشروعات التنموية المتنوعة في كل المدن والمناطق.

وناقش المجلس تقرير مخرجات لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أهداف اللجنة المحلية على مستوى الإمارة وهي التعاون بين الجهات الحكومية لتأسيس وتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، وبناء القدرات والإمكانيات المحلية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية ودعم منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الجهات الحكومية.

برنامج

كما تضمن التقرير مخرجات برنامج إدارة استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية الذي يهدف إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لإدارة استمرارية الأعمال في الجهات المحلية، وتأهيل الكوادر الوظيفية في فرق العمل بالجهات من خلال إشراكهم ببرامج تدريبية متخصصة، ومتابعة وتقييم مدى جاهزية الجهات لإدارة استمرارية الأعمال حسب مواصفات المعيار الوطني.

وثمن المجلس المستوى الكبير الذي وصلت إليه منظومة استمرارية الأعمال في الإمارة، مؤكداً ضرورة المواصلة في تطوير فرق العمل للجهات الحكومية، وضمها ضمن برنامج إدارة استمرارية العمل.

تقرير

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة مطار الشارقة الدولي للعام 2022 المتضمن الإنجازات المحققة خلال العام المنصرم على مستوى العديد من المجالات مثل أعداد المسافرين وحركة الطائرات وإجمالي حجم الشحن الجوي.

ووفقاً للتقرير، شهد مطار الشارقة الدولي نمواً ملحوظاً مع مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد19) بالإضافة إلى المقارنة بما قبل الجائحة، والذي بينت فيه الإحصائيات ارتفاع الأرقام المحققة بالمقارنة بالعام 2019.

كما تضمن التقرير خطط التطوير والتوسعة التي يعمل عليها المطار، وتشمل تطوير مختلف المرافق وتحديثها بأفضل المواصفات والمعايير، والعمل على إضافة العديد من المساحات والخدمات والمرافق التي تواكب النمو الكبير في حركة المسافرين والطائرات التي يشهدها المطار.

وشمل التقرير العديد من الإنجازات التي حققها مطار الشارقة الدولي كالجوائز الدولية وبرامج الاعتماد من مختلف المؤسسات المختصة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي ينظمها المطار والمشاركات الدولية.

وثمن المجلس جهود هيئة مطار الشارقة الدولي في التطوير المستمر لكل خدمات وأنظمة المطار والعمل على توفير أفضل تجربة للمسافرين.

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