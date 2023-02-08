ولي عهد الفجيرة يطّلع على أهداف «هامة» لمجندات الخدمة الوطنية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الوطنية التي تعزز القيم المجتمعية وتسهم في نشر مبادئ الولاء والانتماء للوطن، مشيراً إلى دور الخدمة الوطنية في تمكين أبناء الإمارات وصقل مهاراتهم الفردية والمهنية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والوفد المرافق لهما. وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتبنّي المشروعات الوطنية ودعمها بالموارد والإمكانات كافة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، وتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات في تنشئة أجيال تتنافس في المعرفة وتسهم في استشراف المستقبل.

وجرى في اللقاء تبادل الحديث عن مبادرة «هامة»، التي تم إطلاقها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستعراض أهدافها التي تعزز مهارات المرأة الإماراتية وتمكين مجندات الخدمة الوطنية عبر المهارات الفكرية والمعارف اللازمة ليسهمن بفاعلية في رحلة بناء الوطن وتطويره.

وأشاد اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» بهذا البرنامج ودعم سموه اللامحدود للمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعنصر النسائي.

من جانبها، أكدت معالي عهود الرومي، أن مبادرة «هامة» تحظى برعاية واهتمام قيادة دولة الإمارات، ومتابعتها الدائمة لتطوراتها ومسار عملها، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تركيز القيادة على الاستثمار في المواهب الإماراتية كونها الثروة المستقبلية الحقيقية التي تعتمد عليها دولة الإمارات.

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