«بيت الخير» ترصد 50 مليون درهم لدعم الأسر الأقل دخلاً في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «بيت الخير» تحضيراتها للموسم الرمضاني، حيث أعلنت أنها رصدت مبلغ 50 مليون درهم للأسر المتعففة والحالات المحتاجة خلال حملتها الرمضانية الجديدة «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» من خلال حزمة من المشاريع التي تقدم الدعم الغذائي، وتهيئ للمستفيدين كل أسباب الإسناد والإسعاد والدعم الطارئ خلال الشهر الكريم.

وقد أعدت الجمعية حزمة من المشاريع الخاصة التي سيعلن عن تنفيذها تباعاً قبل وخلال رمضان، وفي مقدمتها مشروع «المير الرمضاني»، الذي سيقدم دعماً غذائياً بقيمة 4.7 ملايين درهم، ستوزع على الأسر على شكل بطاقات شرائية، تتراوح قيمة البطاقة من 1000 – 3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، لتعزز بها مخزونها التمويني خلال الشهر.

وسوف يشهد مشروع إفطار صائم تطوراً نوعياً مع استقرار مرحلة التعافي داخل الدولة، بعد الجائحة التي أثرت على فعاليات المشروع، لتعود موائد الإفطار في المساجد بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط الرمضاني في كل إمارة، وقد رصدت الجمعية حتى الآن مبلغ 4.5 ملايين درهم لتوزيع 450 ألف وجبة، بمعدل 15 ألف وجبة إفطار يومياً تتكفل بها الجمعية، وتركت الباب مفتوحاً للتبرعات بالوجبات أو المبالغ التي يكلف بها الداعمون والمحسنون الجمعية لتوزيعها، من خلال فريقها الميداني المدرب، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية في قدرته على توزيع الوجبات المجتمعية بالسرعة الكافية.

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