«التنمية الأسرية» تنفذ عدداً من الورش لتفعيل دور المرأة القيادي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعمل مؤسسة التنمية الأسرية على تفعيل دور المرأة القيادي وتعزيز مهاراتها الريادية عبر تنفيذ العديد من الورش والدورات التي تنمي المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع، وتعزز دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وتعمل مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدمة التميز في ريادة الأعمال على تمكين المرأة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في المجتمع، والتعرف على مهارات التسويق الحديثة التي تسهم في دعم رائدات الأعمال، واكتساب مهارات تسهم في تطوير المنتج بطرق إبداعية، إضافة إلى التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.

كما تضمنت خدمات المؤسسة خلال يناير الماضي عدداً من الورش الخاصة في إدارة الأعمال والتخطيط المالي السليم، منها: كيف تبدأ مشروعك؟، امتلك مهارات ريادة الأعمال، وخريطة الإدارة المالية الذكية، والذكاء المالي وإدارة الدخل الشهري، إضافة إلى: كيف تختار مشروعك؟

كما تسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال تفعيل برامج المرأة أيضاً إلى تعزيز مفهوم التوازن في الحياة العملية والأسرية، وتمكين المرأة من التخطيط للحياة السليمة والعمل على قيادتها ذاتياً، ورفع قدرات المرأة لتحديد أولويات العمل والأسرة، إضافة إلى صقل مهارات المرأة لتعزيز التمكين الأسري، حيث تستمر الفعاليات والورش والدورات الخاصة بالمرأة خلال عام 2023.

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