«تسلا» تنضم لأسطول مركبات أجرة هيئة رأس الخيمة للمواصلات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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انطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإطلاق تسمية «عام الاستدامة» على عام 2023، وتماشياً مع رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، واستراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات للنقل المستدام، عززت الهيئة قطاع مركبات الأجرة بإضافة 11 مركبة من نوع «تسلا» ضمن أسطولها الكهربائي الصديق للبيئة.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إضافة مركبات «تسلا» لقطاع مركبات الأجرة يأتي ضمن خطط الهيئة لتوفير حلول نقل مستدامة ترفع من جودة خدمات النقل وتستهدف تحويل 30% من أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030 بما يحقق رؤية الحكومة لرفع جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة للنقل المستدام 2030 المنبثقة من استراتيجية رأس الخيمة للطاقة والطاقة المتجددة 2040 تتضمن تعزيز البنية التحتية لقطاعات النقل المختلفة لتكون مستدامة، صديقة للبيئة، منخفضة التكلفة والاستهلاك وتحسن جودة الهواء للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

الجدير بالذكر أن إدخال مركبات الأجرة «تسلا» جاء استكمالاً لجهود الهيئة في عام 2019 والتي تم فيها إطلاق أول مركبتي أجرة كهربائيتين في الدولة، كما أن طلب المركبات سيكون متاحاً عبر تطبيق كريم-هلا للحجز الذكي وبالتعرفة العادية لمركبات الأجرة، وتم استحداث فئة جديدة ضمن التطبيق تحت تسمية فئة المركبات الكهربائية، وستكون متاحة للمستخدمين كافة لتوفير رحلة مستدامة وآمنة وذكية.

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