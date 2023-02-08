«دبي لرعاية النساء» تستقبل وفداً من برلمان البحر المتوسط

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً يضم عدداً من أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط، في زيارة رسمية ميدانية للاطلاع على أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة للفئات المستهدفة من النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، بالإضافة إلى الاطلاع على مرافق المؤسسة.

ضم الوفد الذي استقبلته شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة كلاً من جوانا ليما رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر المتوسط، ترافقها مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائبة رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر المتوسط، وفاطمة الزهراء عبدي نائبة رئيسة منتدى النساء البرلمانيات للبرلمان، وسيلين سيرفي سكرتارية البرلمان

واستمع الوفد الزائر إلى نبذة عن أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة للفئات المستهدفة، كما تعرف إلى الحملات والمبادرات التي أطلقتها، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وخطط إعادة تأهيل الضحايا، كما تجول في مرافق المؤسسة واطلع على جاهزيتها واستعداداتها.

وثمنت شيخة سعيد المنصوري هذه الزيارة مؤكدة أنها تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي نفذتها العديد من الجهات الدولية للمؤسسة، بهدف الاطلاع على تجربة المؤسسة وخدماتها، وتبادل المعلومات والخبرات ونقل التجارب والبرامج الناجحة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي استهلت فيها المؤسسة أعمالها في العام الجديد، منوهة أن المؤسسة تمكنت منذ انطلاقها عام 2007 من تكريس مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الرائدة في مجال مكافحة العنف الأسري وحماية الأطفال، ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر.

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