«كهرباء دبي» تعلن تحديث خطتها الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحديث خطتها الاستراتيجية، في إطار حرصها على مواكبة الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث أضافت تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 إلى رؤيتها لتصبح:

«مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

كما حدثت الهيئة رسالتها لتصبح «نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة ومياه الشرب انسجاماً مع المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يثري حياة الناس ويضمن سعادة المعنيين نحو الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050». وتشمل القيم التي تعتمدها الهيئة: إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تحديث خطتها الاستراتيجية بشكل دوري انسجاماً مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لاستشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف معالي الطاير: «انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستدامة كركيزة أساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حرصنا على تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة لتركز على ضمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ودعم الاقتصاد الدائري في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وغير ذلك من معطيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير بخطى حثيثة لخفض بصمتها الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة نحو 14 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وأوضحت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعتمد الجيل الثالث من نظام بطاقات قياس الأداء المتوازن الذي يوفر آلية منظمة لترجمة وتطبيق الخطة الاستراتيجية من خلال ترجمة مجموعة من الشرائح التي تمثل التوجهات الاستراتيجية العليا للهيئة، وتتكون كل شريحة من مجموعة من الأهداف الاستراتيجية موزعة على المناظير الاستراتيجية القياسية (منظور ثلاثي الأبعاد، منظور المعنيين، منظور العمليات الداخلية، منظور الدعم والتعلم والنمو).

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