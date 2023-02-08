بحث التعاون بين «نيابة دبي» ووفد قنصلي بريطاني

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد بدبي، جينيفر أندرسون، مديرة الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية البريطانية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع رعاياهم في الإمارة، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء سلم النائب العام المساعد درعاً تذكارية لمديرة الإدارة القنصلية البريطانية.

حضر اللقاء المستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال.

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