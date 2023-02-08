شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً في حتا اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تعقد القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، لقاءً مفتوحاً في منطقة حتا، للإجابة عن أسئلة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك في قاعة أفراح حتا، الساعة العاشرة صباحاً، وذلك برعاية وحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه وكبار ضباط شرطة دبي.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن «اللقاء المفتوح» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم اللقاءات المفتوحة في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع قاطنيها والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف أيضاً إلى التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتوفرة عبر منصاتها المختلفة.

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