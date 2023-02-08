«دبي للسيدات» .. واحة فريدة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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الخصوصية والأمان قيمتان جوهريتان لنادي دبي للسيدات، فمنذ تأسيسه في عام 2003 برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، سعت سموها ليكون النادي واحة المرأة الإماراتية المعاصرة ليس فقط للترفيه وإنما لتطوير مصالحها ومواهبها، سواء كانت في مجال الفنون والرياضة والموضة والعطاء أو الأعمال التجارية.

وحرص النادي منذ ذلك الحين على أن يكون الوجهة المفضلة للمرأة، بتوفير أرقى المرافق وأحدث التجهيزات لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في أجواء هادئة وبيئة تتسم بالخصوصية، ويحمل رسالة واضحة هي دعم المرأة وتقديم ما يلبي احتياجاتها، ويهدف إلى أن يكون بين مصاف أكثر النوادي المخصصة للمرأة تميزاً على مستوى العالم، مواكبة للنهج الابتكاري لحكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر النادي واحة آمنة تضمن للسيدات وأطفالهن ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في أجواء مميزة وخاصة، ويمثل وجهة صيفية وشتوية مفضلة لدى المرأة لقضاء أوقات مميزة بصحبة أطفالها، كما يعتبر مكاناً مثالياً لإقامة الأعراس على الشاطئ.

صرح متكامل

ولا يعتبر نادي «دبي للسيدات»، مكاناً للترفيه والاسترخاء والرياضة للمرأة والطفل فحسب بل صرحاً متكاملاً يحمل أغراضاً تعليمية أخرى، فهو مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، حتى أصبح نموذجاً مثالياً لبقية المؤسسات النسائية.

ويأتي إنشاء النادي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، على توفير حياة كريمة للمرأة من خلال تقديم أفضل المرافق والخدمات لها في مختلف المجالات، ويعتبر مصدر إلهام للمرأة ومنصة لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين السيدات وأطفالهن.

كما يعتبر ملاذاً ترفيهياً مميزاً، للباحثات عن أجمل شتاء في العالم، وضمن رسالته بأن يكون بين النوادي الرائدة الخاصة بالسيدات على مستوى العالم، مع الالتزام بتقديم ما يلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية والأسرية، من خلال أرقى المعايير وأحدث المرافق.

مرافق

ويضم النادي العديد من المرافق الرياضية والترفيهية لعضوات وزائرات النادي من داخل وخارج الدولة، لاسيما السيدات من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضم 5 ملاعب للتنس منها ملعب للبادل، بالإضافة إلى صالة للاسكواش.

بالإضافة إلى استوديو الدراجات الذي يمكن السيدات من حضور الحصص الرياضية وممارسة رياضة الدراجات أثناء الاستمتاع بمشاهدة شاشة كبيرة تعرض مقاطع رياضية أو صحية أو غيرها، كما أن الاستوديو يقدم حصصاً رياضية افتراضية.

كما يضم النادي مركزاً للياقة البدنية يتألف من طابقين يحتويان على صالة كبيرة تضم العديد من أحدث الأجهزة الرياضية التي تعنى بتقوية وبناء العضلات أو تقويم العظام على أيدي مدربات مؤهلات.

كما يوفر النادي أيضاً منتجعاً صحياً يسمى «منتجع الأصالة الصحي» الذي صمم على الطراز المغربي التقليدي ويعنى بعلاج البشرة والشعر والجسم، إلى جانب بقالة توفر الاحتياجات الضرورية لمرتادي النادي بالإضافة إلى 3 مطاعم تقدم الوجبات الصحية للعضوات والزائرات منها اثنان على الشاطئ، إلى جانب مكتبة على الشاطئ.

إن أكثر ما يميز شاطئ نادي دبي للسيدات الخصوصية التي لا يمكن أن تجدها المرأة في أي مكان آخر، حيث ستتمكن السيدة من الشعور بالسعادة والاطمئنان لاسيما وأن النادي يمثل فرصة لإسعاد عضواته وزائراته ويدخل البهجة على قلوبهن في أجواء شتوية مفعمة بالمتعة والترفيه.

يطل نادي دبي للسيدات على الرمال الذهبية لساحل جميرا ويقدم خيارات متنوعة من العضوية للسيدات مواطنات ومقيمات، مع خدمات بجودة عالية توفرها مرافق عصرية رفيعة المستوى مثل منتجع الأصالة الصحي المستوحى من البيئة المغربية، وصالات لياقة بدنية وحمامات سباحة ومضمار للجري وملاعب لكافة أنواع الرياضة الجماعية والفردية.

بالإضافة إلى مطاعم لتقديم الوجبات والمشروبات، كما يفتح الباب للزيارات اليومية للأفراد والمجموعات غير الأعضاء، مع إتاحة المجال لتنظيم الفعاليات للمناسبات المختلفة الملائمة للسيدات.

ويسعى النادي من خلال خدماته المتكاملة لتحقيق رؤيته بأن يكون وﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻌﻴدة من خلال ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في أجواء هادئه وبيئة تتسم بالخصوصة التامة، ويحرص كذلك على القيام بمسؤولياته المجتمعية تجاه القضايا الوطنية كالبيئة والرياضة والأعمال الخيرية والإنسانية والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.

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