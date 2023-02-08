وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى سوريا

المصدر: وام

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار دمشق ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا ضمن عملية (الفارس الشهم ٢) في اليوم الأول.

وقد شملت المساعدات في المرحلة الأولى ١٢ طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء 116 لاجئا.

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